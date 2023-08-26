Кузнецов: «Ярошика убрали не за результат? Ну отлично, дайте ему следующую команду»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов отреагировал на мнение о том, что FONBET помогает медийной команде успешно выступать в Кубке России.

«Когда мы обыгрываем ЦСКА, что говорят? Да у них состав-то не основной был. Да это недонастроились. Там профессионалы играют. Мы играем хорошо с представителями ФНЛ-2 — да это FONBET все проплатил 2Drots. Вы что, дебилы? Вы что пишете? А что вы тогда ничего не сказали про Ярошика? Ну, убрали-убрали. Личные проблемы? А, личные проблемы. Там в семье что-то случилось. Оказывается, по личным проблемам убрали, а не за результат. Ну, отлично, великолепно. Просто великолепно. Дайте ему следующую команду. Мне смешно уже», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России 2Drots обыграл «Муром» со счетом 3:1.В третьем раунде турнира медийная команда сыграет с кировским «Динамо». Ранее сообщалось, что матч между командами пройдет на плавучей платформе на берегу Баренцева моря.