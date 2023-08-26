Дрожащих: «Уверен, что для кировчан и игроков «Динамо» матч на плавучей платформе станет настоящим праздником»

Генеральный директор кировского «Динамо» Егор Дрожащих поделился мнением об идее РФС организовать матч команды с 2Drots в рамках FONBET Кубка России в Мурманской области на плавучей платформе.

«Кировское «Динамо», являясь членом большой футбольной семьи, поддерживает этот уникальный проект. Уверен, что для кировчан и игроков нашего клуба матч на плавучей морской платформе станет настоящим праздником и незабываемым опытом. Мы уже обсуждаем с РФС организацию фан-зоны в Кирове, приезд амбассадоров и тур трофея. Обязательно проведем публичный показ для жителей города. Организуем фан-зону. Вообще Кубок России в последние время сильно оживил региональный футбол, и такие акции для его популяризации стране сейчас очень нужны, поскольку за внимание молодежи нам приходится постоянно бороться. Да и географию России многие смогут узнать по-новому», — заявил Дрожащих.

Также он отметил, что «Динамо» планирует разыграть выездной тур с командой на матч в Белокаменку для самых активных болельщиков.

Ранее вице-президент РФС по маркетингу и коммерции Денис Соловьев сообщил, что матч состоится на плавучем доке весом в 640 тысяч тонн, который прошел 2000 километров по Северному Ледовитому океану. По его словам, на нем уже уложено соответствующее всем стандартам футбольное поле.