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Сегодня, 17:44

Вице-президент РФС Соловьев заявил, что кубковый матч на плавучей платформе станет уникальным опытом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о проведении организацией матча FONBET Кубка России в Мурманской области на плавучей платформе.

Ранее сообщалось, что кировское «Динамо» и медийная команда 2Drots сыграют на плавучей платформе на берегу Баренцева моря.

«Матч в Белокаменке станет уникальным проектом и памятным опытом для его участников. Впрочем, увидите все сами: РФС поможет основному вещателю с организацией прямой телевизионной трансляции, а клубам с решением всех организационных вопросов», — заявил вице-президент РФС по маркетингу и коммерции Денис Соловьев.

По его словам, матч пройдет на плавучем доке весом в 640 тысяч тонн, который прошел 2000 километров по Северному Ледовитому океану. На нем уже уложено соответствующее всем стандартам футбольное поле.

Футбол
Кубок России
РФС
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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