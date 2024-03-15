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15 марта, 16:30

Сергей Силкин: «Динамо» может пройти любого соперника в Кубке России»

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Сергей Силкин
Сергей Силкин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между московским клубом и «СКА-Хабаровском».

«Динамо» может пройти любого соперника в Кубке. Если бело-голубые настроятся на «СКА-Хабаровск», как на простую команду Первой лиги, будет непросто. Меня не удивило, что армейцы выбили «Сочи». У команды Морено дела не особо хороши», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

 
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13 марта «Динамо» на выезде уступило «Зениту» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ. Первая встреча завершилась минимальной победой бело-голубых.

Что касается «СКА-Хабаровска», то 14 марта команда Романа Шаронова обыграла «Сочи» (1:1, пенальти — 4:2).

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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