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Кубок России: расписание матчей недели 13 — 15 августа 2024

Опубликовано расписание 2-го тура Кубка России по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 13 по 15 августа пройдет 2-й тур группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2024/2025 по футболу. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание Кубка России, 2-й тур

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив»

20:00. «Ростов» — «Химки»

14 августа, среда

17:15. ЦСКА — «Пари НН»

17:15. «Рубин» — «Зенит»

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»

19:30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала

15 августа, четверг

18:00. «Факел» — «Акрон»

20:30. «Краснодар» — «Ахмат»

Полностью календарь и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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