Кубок России: расписание матчей недели 13 — 15 августа 2024
Опубликовано расписание 2-го тура Кубка России по футболу
С 13 по 15 августа пройдет 2-й тур группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2024/2025 по футболу. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание Кубка России, 2-й тур
13 августа, вторник
17:30. «Оренбург» — «Локомотив»
20:00. «Ростов» — «Химки»
14 августа, среда
17:15. ЦСКА — «Пари НН»
17:15. «Рубин» — «Зенит»
19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»
19:30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала
15 августа, четверг
18:00. «Факел» — «Акрон»
20:30. «Краснодар» — «Ахмат»
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