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Кубок России: расписание матчей клубов РПЛ на этой неделе

Первый раунд Кубка России-2024/2025 пройдет с 30 июля по 1 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Первый раунд Кубка России-2024/2025 пройдет с 30 июля по 1 августа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый раунд Fonbet Кубка России-2024/2025 пройдет с 30 июля по 1 августа.

Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В ней сыграют любительские футбольные клубы, команды второй и первой лиг. В каждом из шести раундов соперники проведут по одному матчу. Первый из них пройдет с 30 июля по 1 августа.

Соперники первого раунда были подобраны по географическому принципу и с учетом мест, которые команды занимают в турнирных таблицах своих лиг. Для некоторых пар первого и второго раунда была проведена жеребьевка, которая определила хозяев матчей.

Кубок России: расписание матчей клубов РПЛ на этой неделе

30 июля, вторник

18:30. «Рубин» — «Акрон»
18:30. «Локомотив» — «Ростов»
21:00. «Зенит» — «Факел»

31 июля, среда

16:00. «Химки» — «Оренбург»
18:30. «Спартак» — «Динамо» (Москва)
21:00. «Краснодар» — ЦСКА
21:00. «Ахмат» — «Пари НН»

1 августа, четверг

19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

Время начала матчей — московское.

Сетку Пути регионов можно посмотреть на сайте РФС.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит». 2 июня сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

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Кубок России
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