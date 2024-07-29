«Локомотив» и «Ростов» стартуют в Кубке России 30 июля

«Локомотив» примет «Ростов» в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 30 июля. Начало игры на «РЖД Арене» — в 18:30 по московскому времени.

Матч «Локомотив» — «Ростов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Прямой эфир начнется за полчаса до старта игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

В Кубке России сезона-2023/24 «Локомотив» закончил выступление в четвертьфинале Пути регионов, проиграв «Уралу» (0:1). «Ростов» в полуфинале нижней сетки уступил «Балтике» (0:1).

Чемпионат России москвичи завершили на четвертом месте, набрав 53 очка в 30 турах, а ростовчане — на седьмом с 43 очками.