Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:54

Сафонов: «Перед финалом Кубка России был уверен, что должен был играть именно Агкацев»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признал, что решение тренерского штаба «быков» выставить в стартовом составе на финал FONBET Кубка России с ЦСКА Станислава Агкацева было правильным.

«Перед финалом был уверен, что должен был играть именно Стас. Потому что понимал, что не могу объяснить свои ошибки. Очень хотелось выйти в серии пенальти, но решение было такое, что играть будет Стас. Я был полностью в нем уверен, мы вместе работали над серией», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

По словам футболиста, он не знал, что не выйдете на серию пенальти в этой встрече.

«Не знал. Все, что мог сделать — быть готовым к тому, что меня выпустят. Подготовился сам, помог, насколько мог, Стасу», — добавил вратарь.

В финале FONBET Кубка России, который прошел 11 июня в Москве, ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» и в восьмой раз стал обладателем трофея.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне 24-летний голкипер провел 36 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 11 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-pered-finalom-kubka-rossii-by-l-uveren-chto-dolzhen-by-l-igrat-imenno-agkatsev/
Матвей Сафонов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России осенью-2023: группы РПЛ и путь регионов
Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ
«Зенит» — с шестым титулом подряд, «Спартак» выиграет Кубок, а Дзюба — гонку бомбардиров? Прогнозы авторов «СЭ»
Каряка: «Шансы «Родины Медиа» с вологодским «Динамо» в Кубке России — 50 на 50»
«Локомотиву» поставлена задача бороться за медали в новом сезоне
РФС опубликовал сетку первых раундов Пути регионов FONBET Кубка России
Каряка назвал задачи «Родины Медиа» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости