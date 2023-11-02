Кубок России: что решается сегодня. ЦСКА или «Оренбург», «Ростов» или «Урал», «Динамо» или «Краснодар»?

Расклад трех кубковых групп перед последним игровым днем.

В четверг, 2 ноября, в групповом турнире FONBET Кубка России пройдут заключительные матчи. Сегодня сыграют ЦСКА — «Оренбург» (18.30 мск), «Ростов» — «Урал» (20.45) и «Динамо» — «Пари НН» (20.45).

Группа А

«Оренбург» и ЦСКА разыграют первое место в группе: армейцам потребуется победа в основное время, оренбуржцам — любой другой исход.

Красно-синие гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ после вчерашней победы «Сочи» над «Факелом» (2:0), сочинцы обошли воронежцев и сыграют в плей-офф Пути регионов.

И В ВП ПП П М О 1. Оренбург 5 3 1 0 1 5-7 11 2. ЦСКА 5 1 2 1 1 8-4 8 3. Сочи 6 2 0 2 2 7-6 8 4. Факел 6 1 1 1 3 4-7 6

Группа B

«Локомотив» заранее гарантировал себе выход в плей-офф и после вчерашнего разгрома «Рубина» (3:0) выиграл группу.

Победитель матча «Ростов» — «Урал» отправится в Путь РПЛ, проигравший — в Путь регионов.

И В ВП ПП П М О 1. Локомотив 6 4 0 1 1 10-4 13 2. Урал 5 2 1 0 2 5-4 8 3. Ростов 5 2 1 0 2 5-6 8 4. Рубин 6 1 0 1 4 3-9 4

Группа D

«Спартак» досрочно выиграл группу после четырех побед подряд, после чего потерпел поражение от «Динамо» (0:3) и вчера от «Краснодара» (2:3).

«Быки» попадут в плей-офф пути РПЛ, если динамовцы не обыграют в основное время потерявший шансы на плей-офф «Пари НН». Соответственно бело-голубых для подъема на второе место устроит только вариант с выигрышем без серии пенальти.

При равенстве очков «Динамо» опередит «Краснодар» по результатам личных матчей (4:3, 1:1 и пенальти 2:4).

И В ВП ПП П М О 1. Спартак 6 4 0 0 2 16-12 12 2. Краснодар 6 3 1 0 2 12-9 11 3. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8 4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

Из группы C в плей-офф Пути РПЛ вышли «Зенит» (1-е место, 14 очков) и «Балтика» (2-е место, 12 очков), в Путь регионов отправился «Ахмат» (3-е место, 7 очков), а «Крылья Советов» (4-е место, 3 очка) выбыли из Кубка России.

Жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет в пятницу, 3 ноября.