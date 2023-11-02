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Сегодня, 12:05

Алонсо высказался о победе над «Спартаком» в матче FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о победе над «Спартаком» (3:2) в матче шестого раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы рады победе. Мы хотели выиграть и добились этого. Теперь возвращаемся с тремя очками в Краснодар, и это огромная работа нашей команды. Мы каждый матч играем на победу. «Спартак» — великий клуб, который показывает отличный футбол, но мы хотели добиться победы, играли с мыслью об этом с самых первых минут. Мы провели отличный матч и заслужили эту победу», — приводит слова Алонсо Metaratings.ru.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/alonso-spartak-velikii-klub-kotoryi-pokazyvaet-otlichnyi-futbol-no-krasnodar-zasluzhil-pobedu-301293/
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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