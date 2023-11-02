Алонсо высказался о победе над «Спартаком» в матче FONBET Кубка России

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о победе над «Спартаком» (3:2) в матче шестого раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы рады победе. Мы хотели выиграть и добились этого. Теперь возвращаемся с тремя очками в Краснодар, и это огромная работа нашей команды. Мы каждый матч играем на победу. «Спартак» — великий клуб, который показывает отличный футбол, но мы хотели добиться победы, играли с мыслью об этом с самых первых минут. Мы провели отличный матч и заслужили эту победу», — приводит слова Алонсо Metaratings.ru.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.