Кубок России. «Машук-КМВ» обыграл брянское «Динамо», ульяновская «Волга» уступила «Велесу»
Завершились два матча элитного группового раунда Бетсити Кубка России.
«Машук-КМВ» обыграл брянское «Динамо» (1:0). «Велес» на выезде победил «Волгу» из Ульяновска (4:2).
Кубок России
Элитный групповой раунд
Группа 10
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0)
Гол: Дулаев, 75.
Нереализованный пенальти: Сорокин, 89 (вратарь)
Предупреждения: Алборов, 12. Дулаев, 70.
Судья: Марушко (Самара).
30 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
Группа 1
«Волга» (Ульяновск) — «Велес» (Москва) — 2:4 (0:3)
Голы: Алиев, 2 (0:1). Алиев, 19 (0:2). Стефанович, 41 (0:3). Дм.Рахманов, 80 — с пенальти (1:3). Алиев, 89 (1:4). Карпук, 90 — с пенальти (2:4).
Предупреждение: Каличава, 88.
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
30 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».