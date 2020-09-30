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Кубок России. «Машук-КМВ» обыграл брянское «Динамо», ульяновская «Волга» уступила «Велесу»

17:56
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Завершились два матча элитного группового раунда Бетсити Кубка России.

«Машук-КМВ» обыграл брянское «Динамо» (1:0). «Велес» на выезде победил «Волгу» из Ульяновска (4:2).

Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 10

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0)

Гол: Дулаев, 75.

Нереализованный пенальти: Сорокин, 89 (вратарь)

Предупреждения: Алборов, 12. Дулаев, 70.

Судья: Марушко (Самара).

30 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

Группа 1

«Волга» (Ульяновск) — «Велес» (Москва) — 2:4 (0:3)

Голы: Алиев, 2 (0:1). Алиев, 19 (0:2). Стефанович, 41 (0:3). Дм.Рахманов, 80 — с пенальти (1:3). Алиев, 89 (1:4). Карпук, 90 — с пенальти (2:4).

Предупреждение: Каличава, 88.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

30 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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