Кубок России. «Ленинградец» обыграл «Чертаново» по пенальти

Завершился матч элитного группового раунда Бетсити Кубка России.

«Ленинградец» на своем поле обыграл «Чертаново». Команды не выявили победителя в основное время, однако хозяева оказались сильнее в серии пенальти.

Благодаря победе «Ленинградец» вышел на 2-е место в своей группе, на счету команды 2 очка. «Чертаново» занимает последнюю, 3-ю строчку с 1 очком, имея на матч меньше, чем у команды из Санкт-Петербурга. Возглавляет группу 4 «Уфа» с 3 очками.

«Ленинградец»

Россия. Кубок

Группа 4

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Чертаново» (Москва) — 0:0. Пенальти — 6:5

«Ленинградец» (Санкт-Петербург): Николаев (Петров, 85), Сизько, Костин, Пинчук, Анисимов, Шиков (Савицкий, 58), Казаков, Поляков, Орлов (Воробьев, 58), Хлусов (Умаров, 68. Баширов, 85).

«Чертаново» (Москва): Яворский, Кондаков, Молодняков, Рудковский (Першин, 24), Камышев, Тюменцев, Надольский (Молтенинов, 62), Сулейманов, Левин, Завезен (Савельев, 63), Молчанов.

Предупреждения: Шиков, 44. Першин, 54. Савельев, 67. Воробьев, 75. Молчанов, 79.

Судья: Галимов (Екатеринбург).

1 октября. Рощино. Стадион «Рощино Арена».