Кто отменил гол "Ростова" - судья или ВАР?

В самом начале матча "Ростов" - "Локомотив" (0:2) полузащитник ростовской команды Ионов открыл счет – арбитр Сергей Лапочкин поначалу взятие ворот засчитал. Однако затем игра долго не возобновлялась, потому что видеоарбитр (ВАР) Михаил Вилков и его помощник Василий Казарцев изучали видеозапись.

А на ней было видно, что в непростой ситуации ошибся первый ассистент Валерий Данченко, не зафиксировавший положение "вне игры" у автора гола. Тот в момент паса оказался за линией офсайда. Определить это во время игры было очень и очень сложно.

Тем более что судей-помощников всю жизнь учили принимать решения в пользу атаки. И в матче чемпионата России, где видеоповторы не используются, такой гол, скорее всего, засчитали бы.

Но в кубковых полуфиналах есть ВАР, и он (Вилков) самостоятельно или вместе с помощником (Казарцевым) офсайд (пусть и небольшой) разглядел. О чем и сообщил Лапочкину.

В таких моментах, когда нужно определить, где находился игрок относительно соперников и мяча (офсайды) или мяч относительно линии ворот (пересек или нет), просмотр видеозаписи самим арбитром не требуется. Решение остается за ВАР. Так и получилось в Ростове-на-Дону. (Александр Бобров)