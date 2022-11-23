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Сегодня, 17:13

Еремякин о победе над «Ростовом»: «Оренбург» доминировал, показывал свою игру»

Президент «Оренбурга» Еремякин поделился мнением об игре с «Ростовом»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры с «Ростовом» (4:2) в матче группы С Кубка России.

«Первое место в группе? Я реалист. У нас группа состоит из команд располагающихся в первой семерке РПЛ, поэтому я не хочу ничего загадывать что будет, то будет, главное выйти из группы, я считаю. Точные прогнозы можно будет делать только после 27 ноября. По игре думаю, что первые 60 минут «Оренбург» доминировал, показывал свою игру, потом, конечно, начали играть на удержание. В принципе, это было не просто, но наши футболисты были молодцом», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В 6-м туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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ФК Оренбург
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