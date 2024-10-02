«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фролов, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Бабкин, Мендес, Бабаев, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«Динамо»: Магомедов Т., Ковачевич, Кирш, Котин, Сундуков, Сандрачук, Крачковский, Ангбан, Джавад, Магомедов Р., Сердеров.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке игрового дня Кубка России.