Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:03

«Динамо» — «Спартак»: Маухуб, Мангаш и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны составы на московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

Запасные: Кудравец, Бителло, Артур, Нгамале, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Максименко, Довбня, Абена, Дуарте, Рябчук, Денисов, Зобнин, Зорин, Мартинс, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Химки» — «Ростов»: хозяева забили второй мяч и сравняли счет
«Химки» — «Ростов», «Ахмат» примет «Краснодар», «Зенит» против «Акрона». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Химки» — «Ростов»: хозяева сократили отставание в счете
«Химки» — «Ростов»: гости увеличили преимущество в счете
«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости