«Химки» одержали волевую победу над «Ростовом» в Кубке России

«Химки» одержали победу над «Ростовом» в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России — 2:2 (пенальти 8:7).

В составе подмосковной команды голы забили Александр Руденко и Стефан Мелентиевич. У дончан отличились Андрей Лангович и Мохаммад Мохеби.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Химок» — 8:7.

В заключительном матче группового этапа Кубка России «Химки» встретятся в гостях с «Оренбургом», а «Ростов» примет «Локомотив». Обе игры пройдут 23 октября.