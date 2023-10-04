«Ахмат» на выезде разгромил «Крылья Советов» в FONBET Кубка России

«Ахмат» на выезде разгромил «Крылья Советов» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Гости забили два гола в первые 8 минут встречи — отметились Владимир Ильин и Мохамед Конате. Во втором тайме Андрей Семенов забил третий мяч грозненцев.

«Ахмат» оторвался от «Крыльев» (3 очка и 4-е место) в турнирной таблице группы С, набрав 7 очков. Грозненцы занимают третье место, отставая от «Балтики» на 2 очка и от «Зенита» — на 4 очка.

«Ахмат» 31 октября сыграет на выезде с «Балтикой». «Крылья» отправятся в гости к «Зениту» в этот же день.

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