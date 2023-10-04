«Оренбург» и «Сочи» назвали стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Гогличидзе, Михайлов, Титков, Флорентин, Оганесян, Печенин, Обухов.

Запасные: Ходанович, Адамов, Гюрлюк, Мансилья, Воробьев, Ковалев, Куэро, Перес, Вера, Капленко, Марин, Сидоров.

Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Литвинов, Миладинович, Соломон, Юсупов, Ангбан, Маргасов, Мигель, Джорджевич, Бурмистров.

Запасные: Заболотный, Кашинцев, Алвеш, Аносов, Макарчук, Юрганов, Заика, Батырев, Крамарич, Нобоа, Мелкадзе, Игнатьев.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 15.00 по московскому времени.