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Сегодня, 14:14

«Оренбург» и «Сочи» назвали стартовые составы на кубковый матч

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Гогличидзе, Михайлов, Титков, Флорентин, Оганесян, Печенин, Обухов.

Запасные: Ходанович, Адамов, Гюрлюк, Мансилья, Воробьев, Ковалев, Куэро, Перес, Вера, Капленко, Марин, Сидоров.

Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Литвинов, Миладинович, Соломон, Юсупов, Ангбан, Маргасов, Мигель, Джорджевич, Бурмистров.

Запасные: Заболотный, Кашинцев, Алвеш, Аносов, Макарчук, Юрганов, Заика, Батырев, Крамарич, Нобоа, Мелкадзе, Игнатьев.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
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