«Краснодар» и «Факел» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра состоится 13 октября на стадионе «OZON Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Тормена, Хмарин, Родригес, Пина, Батчи, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.

Запасные: Агкацев, Петров, Вахания, Жубал, Оласа, Гусейнов, Уткин, Черников, Кристиан, Кордоба.

«Факел»: Обухов, Бардачев, Габараев, Сутормин, Тодорович, Магкеев, Нетфуллин, Альшин, Багамаев, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Фролкин, Доровских, Журавлев, Эль-Мхассани, Сампайу, Симонов, Ковалев, Магомедов, Якимов, Турищев, Гнапи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Факел» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

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