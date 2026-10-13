«Краснодар» и «Факел» назвали составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра состоится 13 октября на стадионе «OZON Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.45 по московскому времени.
«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Тормена, Хмарин, Родригес, Пина, Батчи, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.
Запасные: Агкацев, Петров, Вахания, Жубал, Оласа, Гусейнов, Уткин, Черников, Кристиан, Кордоба.
«Факел»: Обухов, Бардачев, Габараев, Сутормин, Тодорович, Магкеев, Нетфуллин, Альшин, Багамаев, Пуси, Кокшаров.
Запасные: Фролкин, Доровских, Журавлев, Эль-Мхассани, Сампайу, Симонов, Ковалев, Магомедов, Якимов, Турищев, Гнапи.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Факел» можно в футбольном матч-центре «СЭ».