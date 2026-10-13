«Акрон» победил «Локомотив» в кубковом матче, 20-летний Тереховский отбил три пенальти
«Акрон» обыграл «Локомотив» по пенальти в выездном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 3:1).
Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева — гол забил Сергей Пиняев. Гости отыгрались спустя 13 минут — отметился Артем Шуманский.
В серии пенальти вратарь «Акрона» Игнат Тереховский отразил три удара.
«Локомотив» потерпел четвертое поражение в четырех кубковых матчах. Железнодорожники с 3 очками занимают третье место в таблице группы D. «Акрон» одержал третью победу подряд. Тольяттинцы набрали 7 очков и располагаются на второй строчке.
В следующем матче FONBET Кубка России «Локомотив» сыграет с ЦСКА в гостях 29 октября, «Акрон» встретится на выезде с «Ростовом» 28 октября.
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