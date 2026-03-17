«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Кубке России 17 марта

«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 17 марта. Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.

Отслеживать ключевые события игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Первый матч между соперниками состоялся 4 марта в Москве, армейцы одержали победу со счетом 3:1. В случае ничьей по сумме двух игр после основного времени назначается серия пенальти.

Во втором полуфинале Пути РПЛ встречаются «Динамо» и «Спартак» (первый матч — 5:2, ответная игра — 18 марта на поле красно-белых).