«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 17 марта. Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.
Отслеживать ключевые события игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.
Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.
Первый матч между соперниками состоялся 4 марта в Москве, армейцы одержали победу со счетом 3:1. В случае ничьей по сумме двух игр после основного времени назначается серия пенальти.
Во втором полуфинале Пути РПЛ встречаются «Динамо» и «Спартак» (первый матч — 5:2, ответная игра — 18 марта на поле красно-белых).
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