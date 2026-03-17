«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Кордоба, Кисляк и Лусиано выйдут с первых минут

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Пальцев, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Хмарин, Садчиков, Буркин, Ленини, Боселли, Гусейнов.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Лукин, Данилов, Бадмаев, Бандикян, Руис, Алвес, Кармо, Попович, Воронов, Мусаев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет во вторник, 17 марта, в Краснодаре и начнется в 19.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Армейцы победили в первой встрече со счетом 3:1.