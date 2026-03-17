Мостовой — об ответном кубковом матче «Спартака» и «Динамо»: «Не вижу смысла отыгрываться»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал шансы «Спартака» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

В первой игре бело-голубые 5 марта победили со счетом 5:2.

«Вряд ли «Спартак» отыграет три мяча в ответной встрече. Но в этом ничего страшного вообще не вижу. Никто же не вылетает все равно! Ну не выиграют, не пройдут дальше в этой сетке. Зато пройдут куда-то еще. Не принципиально вообще. Думаю, с такими раскладами сетка Кубка ценность теряет. Вот было бы весело, если бы матч действительно был на вылет. «Спартак» бы побежал вперед отыгрывать эти три гола! А так вообще не вижу смысла. Впереди еще матчи чемпионата», — сказал Мостовой «СЭ».

Ответный матч пройдет 18 марта на «Лукойл Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Максим Ваншейд