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Грушевский: «Если ЦСКА будет играть как с «Химками», то у «Спартака» хорошие шансы на победу»

Грушевский оценил шансы ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил шансы армейцев в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«В дерби не бывает фаворитов, а в кубке тем более. В одном матче все может сложиться по-разному. Сейчас проблемы есть и у «Спартака», и у ЦСКА. Армейские болельщики грустят, потому что три матча подряд команда не может выиграть у аутсайдеров. Даже «Химкам» умудрились проиграть. «Спартак» хоть и обыграл крупно «Арсенал», но нет оптимизма у болельщиков принципиального соперника. Все будет зависеть от того, увидим ли мы тот ЦСКА, который раньше претендовал на звание главного конкурента «Зенита».
Спад у армейцев произошел после игры с «Рубином». Даже болельщики шутят о том, что зря столько забили казанцам. Нужно было поскромнее их обыграть, чтобы приберечь оставшиеся мячи на матчи с аутсайдерами. Перерыв на сборные не пошел на пользу команде. Если завтра на поле выйдет прежний ЦСКА — с 5 победами подряд, — это один расклад, а если армейцы будут играть, как с «Химками», у «Спартака» хорошие шансы в дерби», — цитирует «РБ Спорт» Грушевского.

Матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-esli-tsska-budet-igrat-kak-s-himkami-u-spartaka-horoshie-shansy-v-derbi/
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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