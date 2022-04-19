Грушевский: «Если ЦСКА будет играть как с «Химками», то у «Спартака» хорошие шансы на победу»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил шансы армейцев в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«В дерби не бывает фаворитов, а в кубке тем более. В одном матче все может сложиться по-разному. Сейчас проблемы есть и у «Спартака», и у ЦСКА. Армейские болельщики грустят, потому что три матча подряд команда не может выиграть у аутсайдеров. Даже «Химкам» умудрились проиграть. «Спартак» хоть и обыграл крупно «Арсенал», но нет оптимизма у болельщиков принципиального соперника. Все будет зависеть от того, увидим ли мы тот ЦСКА, который раньше претендовал на звание главного конкурента «Зенита».

Спад у армейцев произошел после игры с «Рубином». Даже болельщики шутят о том, что зря столько забили казанцам. Нужно было поскромнее их обыграть, чтобы приберечь оставшиеся мячи на матчи с аутсайдерами. Перерыв на сборные не пошел на пользу команде. Если завтра на поле выйдет прежний ЦСКА — с 5 победами подряд, — это один расклад, а если армейцы будут играть, как с «Химками», у «Спартака» хорошие шансы в дерби», — цитирует «РБ Спорт» Грушевского.

Матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).