«Космос» и 2DROTS сыграют в Кубке России 20 августа

«Космос» и 2DROTS проведут матч во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 20 августа. Игра пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 17:00. Салют (Долгопрудный)

Ключевые события и результат игры «Космос» — 2DROTS можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть встречу можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

«Калуга» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. 2DROTS на предыдущей стадии обыграл владимирское «Торпедо» (1:0).