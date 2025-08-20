«Химик» Дзержинск — «Амкар»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Химик» Дзержинск и «Амкар» сыграют в Кубке России 20 августа
«Химик» Дзержинск и «Амкар» проведут матч во 2-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 20 августа. Игра пройдет на стадионе «Химик» в Дзержинске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Отслеживать ключевые события и результат игры «Химик» Дзержинск — «Амкар» можно в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию игры в прямом эфире ведут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало — в 16.55 мск, за 5 минут до игры.
«Химик» Дзержинск и «Амкар» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.
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