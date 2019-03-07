Кононов рассказал, как можно исправить ситуацию в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как исправить ситуацию в команде. Красно-белые сегодня вылетели из Олимп-Кубка России, уступив в четвертьфинале "Уралу" (0:1, 1:1).

– В двух последних матчах вы пробовали разные сочетания на флангах. Пока не нашли оптимальных вариантов?

– Мельгарехо играл на левом краю и справлялся с заданиями не так, как хотелось бы, поэтому был заменен. Кроме того, у него была желтая карточка.

– Вышел Педро Роша. В чем его сильные стороны?

– Он вышел, но не забил и не сделал голевую передачу. Как все игроки атакующей группы. Я не хочу делить футболистов на тех, кто сыграл плохо или хорошо. Мы все вместе не смогли победить и пройти в следующую стадию. Вина лежит на всех, и на мне в том числе.

При этом в целом мы владели преимуществом, доминировали. У "Урала" опасных моментов практически не было. Но нам нужно быть точнее в организации атак и в завершении. Команда строится не так быстро. Мы будем работать и двигаться дальше.

– Почему был заменен Зе Луиш?

– В его игре было много брака. Мы сменили схему: Ханни опустился на позицию "десятки", игра оживилась, и мы стали меньше терять мяч.

– Поражение добавит негативных эмоций. Как планируете справляться с давлением?

– К давлению отношусь нормально. А исправить ситуацию можно только победами в следующих матчах.