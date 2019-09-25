Кононов объяснил, влияет ли на «Спартак» давление трибун

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) рассказал, как относится к критике с трибун. Болельщики красно-белых снова скандировали кричалки и вывешивали баннеры против тренера команды

— Давление трибун — баннеры, вся ситуация, как сказывается на команде?

— Давление не сказывается на команде. Что касается трибун — трибуны поддерживают. Что касается ситуации вообще, что сейчас происходит, — это возможно и сказывается. Команда нервничает, хочет победить. И она знает, как это делать. Но не хватает нам немного реализации, тех моментов, которые есть. И мы работаем над этим, так же, как и на строгостью игры в обороне.

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