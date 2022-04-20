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Кофрие: «Ничего еще не закончено»

Кофрие прокомментировал первый тайм кубкового матча против ЦСКА
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался в перерыве матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Мы сделали выводы по итогам прошлой недели. Кроме того, это дерби. Дерби — это всегда битва, мы должны биться. Мы вышли на поле с огнем. Мы ведем 1:0 и надо продолжать в том же духе. Ничего еще не закончено», — цитирует Кофрие официальный Telegram-канал красно-белых.

«Спартак» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Единственный гол в первой половине матча на 21-й минуте с пенальти забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максимилиано Кофрие
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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