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Вратарь «Алании» Солдатенко признан лучшим футболистом матча БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 апреля. Грозный. Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко (в центре) в прыжке тянется за мячом.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко признан лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита» (2:2, 6:5 — по пенальти).

В основное время Солдатенко отразил 2 удара в створ ворот, а также дважды спас свою команду во время серии пенальти и забил свой 11-метровый.

Благодаря победе над «Зенитом» «Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию вышли «Динамо» и «Енисей». Четвертый полуфиналист определится в игре ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

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