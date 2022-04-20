Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Судейство

Сегодня, 20:37

Бывший арбитр оценил работу судьи Москалева в матче ЦСКА — «Спартак» на 3 с плюсом

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу бригады арбитров в первом тайме 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак».

«Да он должен был сразу дать красную карточку Мухину. Он играл в ногу. Пенальти назначен правильно, Бийол сыграл рукой. Есть такое положение, если мяч попадает в руку в штрафной площадке, то назначается одиннадцатиметровый. Гбамену показаны две желтые карточки верно. Проблем нет. Другое дело, что нарушение было на Бакаеве, а он это прощает. Щенников все время в играет в игрока, а пока без карточки. Пока где-то на три с плюсом судит. Главное, чтобы Москалев не сломался», — сказал Варюшин «СЭ».

Четвертьфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» обслуживает судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. За первый тайм главный арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА после просмотра ВАР, показал шесть желтых карточек трем игрокам армейцев и двум футболистам «Спартака».

После второй показанной желтой карточки Москалев показал полузащитнику ЦСКА Гбамену красную карточку.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
ЦСКА — «Спартак»: нарушен регламент работы ВАР — кто пустил постороннего в ВАР-центр?
Защитник «Зенита» извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией»
Гогниев заявил, что «Алания» способна обыграть любого соперника
Вратарь «Алании» Солдатенко признан лучшим футболистом матча БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита»
Кофрие: «Ничего еще не закончено»
Сухина — об удалении Гбамена: «Все по делу, карточка показана совершенно правильно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Спартак»: Москалев правильно вынес второе предупреждение Гбамену

Кофрие: «Ничего еще не закончено»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости