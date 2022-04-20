Бывший арбитр оценил работу судьи Москалева в матче ЦСКА — «Спартак» на 3 с плюсом

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу бригады арбитров в первом тайме 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак».

«Да он должен был сразу дать красную карточку Мухину. Он играл в ногу. Пенальти назначен правильно, Бийол сыграл рукой. Есть такое положение, если мяч попадает в руку в штрафной площадке, то назначается одиннадцатиметровый. Гбамену показаны две желтые карточки верно. Проблем нет. Другое дело, что нарушение было на Бакаеве, а он это прощает. Щенников все время в играет в игрока, а пока без карточки. Пока где-то на три с плюсом судит. Главное, чтобы Москалев не сломался», — сказал Варюшин «СЭ».

Четвертьфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» обслуживает судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. За первый тайм главный арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА после просмотра ВАР, показал шесть желтых карточек трем игрокам армейцев и двум футболистам «Спартака».

После второй показанной желтой карточки Москалев показал полузащитнику ЦСКА Гбамену красную карточку.