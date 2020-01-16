Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России

Олимп-Кубок России по футболу будет проводиться в новом формате, сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

— За реформу кубка клубы проголосовали с перевесом в один голос, — цитирует Бабаева ТАСС. — Российский футбольный союз выступил с интересной инициативой.

Детали нового формата Кубка России пока неизвестны. Турнир проводится с 1992 года. Чаще всего выигрывал Кубок страны «Локомотив» — восемь раз.