Малафеев: «Будущее Ивана? Хочу видеть вратарем «Зенита» своего воспитанника»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре вратаря сине-бело-голубых Ивана. 25-летний бразилец выступает за «Зенит» на правах аренды.

«Иван, безусловно, герой матча, к тому же проявил себя против такого принципиального соперника, — приводит «Спорт День за Днем» слова Малафеева. — Но какие-либо окончательные выводы по Ивану я бы делал после большего количества игр за «Зенит». На данный момент мне сложно определить его будущее. Считаю, что в «Зените» есть голкиперы, которые не уступают Ивану в мастерстве. Я по-прежнему придерживаюсь позиции, что следует доверять нашим ребятам, которые есть в клубе: Одоевский, Кержаков, вернулся Саша Васютин. Не считаю, что у нас есть какие-то проблемы в выборе футболистов на вратарской позиции. В России в целом сильная вратарская школа, и с точки зрения патриотизма я бы хотел видеть в ворота своей родной команды воспитанника нашего клуба».

В воскресенье, 28 ноября, Иван отбил два удара в серии пенальти в кубковом матче против «Спартака» (0:0, пенальти 4:2). «Зенит» арендовал Ивана у «Коринтианса» до лета 2023 года.