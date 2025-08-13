Футбол
13 августа, 22:01

Карпин заменил четырех игроков «Динамо» после первого тайма матча с «Краснодаром»

Алина Савинова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заменил четырех игроков команды после перерыва матча с «Краснодаром» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме «быки» забили три безответных гола бело-голубым.

В начале второго тайма вместо полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе на поле появился Даниил Фомин, полузащитник Егор Смелов был заменен на Николаса Нгамале, нападающий Денис Боков — на Ивана Сергеева, а защитник Максим Осипенко — на полузащитника Николаса Маричаля.

Игра команд проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:4
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
