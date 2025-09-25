«КАМАЗ» — «Спартак» Кострома: трансляция матча Кубка России онлайн

«КАМАЗ» и «Спартак» Кострома сыграют в Кубке России 25 сентября

«КАМАЗ» и «Спартак» Кострома встретятся в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 25 сентября. Игра на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах начинается в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

25 сентября 2025, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)

Ключевые события и результат игры «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 19.15 мск.

«КАМАЗ» и «Спартак» Кострома начинают свое участие в розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.