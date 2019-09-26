«КАМАЗ» сделает заявление по закрытию спартаковских болельщиков на секторе

«КАМАЗ» в течение ближайших двух часов сделает заявление по поводу закрытия на замок выходов с гостевой трибуны во время матча 1/16 финала Кубка страны со «Спартаком» (1:2). Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе клуба.

Игра состоялась в Набережных Челнах в среду. Вся Северная трибуна стадиона представляет собой клетку с несколькими выходами. На матче со «Спартаком» выходы закрывались на замок стюардами. (Александр Рогулев)

На матче «КАМАЗ» — «Спартак» выявлено два факта нарушения порядка