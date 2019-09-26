Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«КАМАЗ» сделает заявление по закрытию спартаковских болельщиков на секторе

15:59
Теги:

«КАМАЗ» в течение ближайших двух часов сделает заявление по поводу закрытия на замок выходов с гостевой трибуны во время матча 1/16 финала Кубка страны со «Спартаком» (1:2). Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе клуба.

Игра состоялась в Набережных Челнах в среду. Вся Северная трибуна стадиона представляет собой клетку с несколькими выходами. На матче со «Спартаком» выходы закрывались на замок стюардами. (Александр Рогулев)

На матче «КАМАЗ» — «Спартак» выявлено два факта нарушения порядка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Прямой эфир
Прямой эфир