Каманцев назвал великолепной работу Безбородова в финале FONBET Кубка России

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитра Владислава Безбородова в финале FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5-6).

«Как и в любом финале, когда встречаются две равные по классу команды, когда 90 минут определяют победителя, это откровенно сложный для судейства матч. Поэтому была назначена супербригада с лучшим арбитром последних двух лет — Владиславом Безбородовым и его ассистентами. На мой взгляд, они великолепно справились с этим матчем. Понятно, что были и пропущенные фолы и невынесенная желтая карточка. Но это та ситуация, когда не стоит переходить к оценке судейства с точки зрения бухгалтерского подхода. Игра прошла таким образом, что результат определили игроки, был равный матч. В серии пенальти тоже были приняты верные решения. У победителя осталось одно ощущение от результата и судейства, у проигравшего оно другое. Владислав и бригада завершили сезон на мажорной ноте. Всем арбитрам можно уйти в краткосрочный отпуск с чувством удовлетворенности», — сказал Каманцев «СЭ».

ЦСКА выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года.

Армейцы сыграют с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.