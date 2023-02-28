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Сегодня, 10:40

Тарханов: «Очень понравился Пиняев. Настырный!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Михаил Игнатов и Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюба в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:4).

— Как вам Дзюба?

— Ну... Он был не слишком активен.

— Тяжеловат?

— Пожалуй. В принципе, цеплялся за мячи, но моментов у него особых не было. Миранчук подтвердил свой уровень. Баринов хорош. И, конечно, очень понравился Пиняев.

— Чем?

— Обыгрывал, влезал в штрафную, бил. Все время пытался терзать оборону соперников. Настырный!

— Признайтесь, думали, что Промес подойдет к возобновлению сезона разобранным?

— В первом матче не особо убедил. Но, справедливости ради, надо сказать, что он вошел в игру, когда «Спартак» оборонялся, пытался сохранить счет. А сегодня Квинси играл с первых минут, смотрелся органично, не выпадал. Обострял, внес свой вклад в победу.

— Но в эпизоде со вторым пенальти спижонил?

— Да. И я не понял, почему Иванов посчитал, что нужно перебить 11-метровый. У меня сын судья. Он мне пояснил, что в тот момент, когда Промес наносил удар, Лантратов подпрыгнул и находился в воздухе. Поэтому голкипер правила не нарушал.

34-летний Дзюба подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.

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Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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