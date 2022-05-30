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«Спартак» спас сезон победой в Кубке? Мнение Орлова

Геннадий Орлов назвал игру Соболева старомодной
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Геннадий Орлов.
Фото Евгений Васильев

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев по-прежнему играет в старомодный футбол.

— «Спартак» спас сезон?

— Когда красно-белые выигрывали в последний раз Кубок?

— В 2003 году.

— Ну вот. Давно не брали такой трофей. Можно поздравить болельщиков. Теперь надо игру поставить. Ее, увы, нет.

— Нет?

— Нет, конечно. Как и у «Динамо». Игра поставлена у «Зенита» и «Сочи».

— Вы нередко критиковали Соболева. Сегодня он вас убедил?

— На уровне РПЛ он не плох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

— Что?

— На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает. Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел... Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует, — сказал Орлов «СЭ».

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