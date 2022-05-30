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Спиридонов — о победе «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России: «Это уже история, это было вчера»

Спиридонов отреагировал на победу «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу команды в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Никакого оправдания «Спартаку» не может быть за 10-е место, неподкрепленные ничем слова. Сейчас они что-то доказали — завоевали титул. Мы все этому рады, это праздник. Но это уже история, это было все вчера. Надо теперь усиливаться к следующему сезону, играть. Огромная радость, что они скрасили концовку сезона. Если бы «Спартак» еще проиграл эту чашку, то никакого оправдания команде бы не было», — сказал Спиридонов «СЭ».

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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