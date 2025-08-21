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21 августа 2025, 14:15

«Авангард» Курск — Broke Boys: трансляция матча Кубка России онлайн

«Авангард» Курск и Broke Boys сыграют в Кубке России 21 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Авангарда».
Фото ФК «Авангард» Курск

«Авангард» Курск и Broke Boys сыграют во 2-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в четверг, 21 августа. Матч пройдет на Центральном стадионе имени В.И. Ленина в Орле. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» Курск — Broke Boys будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
21 августа 2025, 17:00. Арсенал (Тула)
Авангард К
1:2
Broke Boys

Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.

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