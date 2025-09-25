«Иркутск» — «Челябинск»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Иркутск» и «Челябинск» сыграют в Кубке России 25 сентября

«Иркутск» и «Челябинск» проведут матч в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Шахтер» в Черемхово и начнется в 11.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

25 сентября 2025, 14:00. Шахтер (Черемхово)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Иркутск» — «Челябинск» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 11.00 мск.

«Иркутск» на предыдущей стадии обыграл КДВ (3:0). «Челябинск» начинает свое участие в этом розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.