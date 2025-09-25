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25 сентября 2025, 10:30

Президент «Broke Boys» Егоров — о «Соколе»: «Не очень понимаю, зачем в ФНЛ существуют такие команды? В чем их суть?»

Дарик Агаларов

Президент медийного футбольного клуба «Broke Boys» Дмитрий Егоров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Сокола» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я не очень понимаю, зачем в ФНЛ существуют такие команды, как «Сокол». Суть ее существования в чем? Она мне очень нравится. А в частности, мне нравится Саратов — красивый город. Команда же идет на последнем месте. Год назад «Сокол» вылетел во вторую лигу, но остался в ФНЛ. Сейчас он там на последних местах.

У них цель опять остаться в первой лиге, чтобы снова быть там на последних местах? У них цель молодых пацанов заставлять, орать им: «Хреначь вперед и втыкайся!» Вырастет ли из их футболистов хоть один Федор Смолов? Нет! Будут ли они мастерами футбола, когда к ним такие требования? Нет. Какой смысл этого футбола в ФНЛ? Я понимаю смысл команды в медиалиге. Вот у нас там много опытных мужиков, которые занимаются в том числе медийными проектами. Паша Яковлев, например, уже давно ведущий на федеральном ТВ. А это вот зачем? Я их поздравляю с победой, они молодцы, они лучше были готовы физически, подготовили стандарты. Мы играли хуже, но я понимаю, зачем мы, и не понимаю, зачем они», — сказал Егоров «СЭ».

«Broke Boys» прошли в Пути регионов FONBET Кубка России «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1), раменский «Леон Сатурн» (2:0) и уступили «Соколу» (0:2).

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Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Сокол (Саратов)
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