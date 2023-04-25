Игрок «Акрона» Салтыков рассказал, как забить вратарю команды Волкову
Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о роли вратаря Сергея Волкова в успехах команды.
— Против «Динамо» вас и в игре, и в серии пенальти вытащил Сергей Волков. Как ему забить? Хоть на тренировках это удается?
— Да спокойно, не знаю, что тут такого (улыбается). Даже пенальти ему спокойно можно забивать, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.
— То есть, волком он становится только в игре, на тренировках не такой он зверь?
— Против соперников, да (улыбается). Поймал кураж, спасибо ему, у него большой вклад в наши победы.
Во втором полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Волков отбил 11-метровый, который судья назначил в первом тайме встречи.
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