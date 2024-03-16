Шалимов: «Нахождение на лавке «Динамо» Дасы и Скопинцева пока необъяснимо»

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о результате ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (2:0).

«Из-за дисквалификации у «Динамо» не играл Карраскаль, а учитывая то, как он сейчас выглядит, это большая потеря. Но эта потеря объективная. А вот нахождение на лавке Дасы и Скопинцева при том, что их позиции занимают Маричаль и Паршивлюк, — пока необъяснимо. Если это воспитание, то к лучшему оно пока не приводит. Скопинцев играет, выходя на замену, — значит, травмы нет. А Маричаль на позиции правого защитника — расклад, который понять не могу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Динамо» в Кубке России опустилось в нижнюю сетку турнира (путь регионов) и сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск». «Зенит» в 1/2 финала пути РПЛ встретится со «Спартаком».