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16 марта, 11:00

Борис Ротенберг раскритиковал футболистов «Сочи» за вальяжность в матче против «СКА-Хабаровска»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка России. «СКА-Хабаровск» победил «Сочи» по пенальти в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (4:2 по пен).

«В этой встрече тренер дал сыграть ребятам, которые были во втором составе. Но вместо того, чтобы биться и зарабатывать себе место в основе, они вышли на поле вальяжно. Играли дома — на матч приходят зрители, которые хотят посмотреть на свою команду. Но они получают такой футбол... Это недопустимо! Тренер футболистам говорит одно, а они выходят играть вальяжно. Не знаю, откуда это... Соперник — команда из первой лиги. Они-то приехали побеждать! Какой смысл бить выше ворот (речь про удар Кордовы в серии пенальти, — Прим. «СЭ»), если у тебя мандраж? Чтобы показать свое превосходство? В итоге это выливается в то, что ты не попадаешь по воротам», — сказал Ротенберг «СЭ».

Игры второго раунда 1/4 финала пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами матчей стали клубы, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира. «СКА-Хабаровск» встретится с «Динамо».

Борис Ротенберг. «Чем «Зенит» может помочь «Сочи»? Обыграть с минимальным счетом?» Интервью Бориса Ротенберга
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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