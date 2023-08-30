«Спартак» разгромил «Динамо», ЦСКА на поле «Сочи»: расписание и результаты матчей 3-го тура групп FONBET Кубка России

Матчи 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России

Во вторник, 29 августа, «Спартак» крупно победил «Динамо» со счетом 4:1. В двух встречах команды ограничились одним забитым мячом: «Краснодар» обыграл «Пари НН» (1:0), а «Оренбург» — «Факел» (1:0). «Рубин» взял верх над «Урал» (2:1).

В среду, 30 августа, ЦСКА играет против «Сочи» на стадионе «Фишт», «Зенит» — с «Балтикой» в Калининграде, «Ростов» принимает «Локомотив», а «Ахмат» — «Крылья».

30 августа, среда

29 августа, вторник