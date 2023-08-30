Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:15

«Спартак» разгромил «Динамо», ЦСКА на поле «Сочи»: расписание и результаты матчей 3-го тура групп FONBET Кубка России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Обляков и Антон Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» крупно победил «Динамо» со счетом 4:1. В двух встречах команды ограничились одним забитым мячом: «Краснодар» обыграл «Пари НН» (1:0), а «Оренбург» — «Факел» (1:0). «Рубин» взял верх над «Урал» (2:1).

В среду, 30 августа, ЦСКА играет против «Сочи» на стадионе «Фишт», «Зенит» — с «Балтикой» в Калининграде, «Ростов» принимает «Локомотив», а «Ахмат» — «Крылья».

30 августа, среда

Кубок России. Группа A
30 авг, 17:15. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
ЦСКА
Кубок России. Группа C
30 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Крылья Советов
Кубок России. Группа C
30 авг, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит
Кубок России. Группа B
30 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

29 августа, вторник

Кубок России. Группа B
29 авг, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Урал
Кубок России. Группа A
29 авг, 17:15. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:1
Оренбург
Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:1
Краснодар
Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Динамо

Футбол
Кубок России
РПЛ
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Рабинер оценил победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Что теперь будет с фигуристкой Горбачевой? Четыре вопроса по случаю со скрывшимся подростком
СМИ узнали о скандале на первой встрече Байдена с Зеленским
Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
В Московском зоопарке впервые в истории родился детеныш большой панды
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов», одержав первую победу в этом розыгрыше FONBET Кубка России
«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: Бакаев и Сергеев сыграют с первых минут
«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России
Дзюба не примет участия в матче против «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба не примет участия в матче против «Ростова»

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости