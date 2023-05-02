Ходжаниязов: «Тема Кубка России не обсуждается в «Акроне». Идем от матча к матчу»

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, думают ли в команде о победе в Кубке России.

— Дело не в том, что мы обыграли «Локомотив», «Динамо», «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Ходжаниязова. — Мы просто уверены в своих силах, знаем, что многое умеем и можем это противопоставить любой команде. Вот это самое главное.

— Готовы постричься наголо или сделать клубную татуировку в случае победы в Кубке?

— Точно не готов ни на что подобное.

— Есть ли от тренера установка, что главная цель — выиграть Кубок, как Черчесов говорил игрокам во время ЧМ-2018?

— Нет, эта тема не обсуждается. Идем от матча к матчу.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Матч между командами пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.