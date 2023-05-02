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Сегодня, 11:56

Мишкич: «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич высказался о возможности выиграть FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.

«Конечно, «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это. Когда мы сыграли первый матч в групповом этапе, мы уже думали о победе в Кубке и сейчас об этом думаем. Это наша цель», — приводит «РБ Спорт» слова Мишкича.

В первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ответная игра между командами пройдет 3 мая на «Екатеринбург Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniel-mishkich-ural-mozhet-vy-igrat-kubok-rossii-e-to-nasha-tsel/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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